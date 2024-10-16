16/10/2024 12:46

【施政報告】李家超:增公營房屋供應，公屋輪候時間將降至四年半

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，住屋是市民很關心的問題。早年造地建屋步伐較慢，但在政府不懈努力下，公營房屋落成量已開始逐步扭轉「頭輕尾重」的情況。政府縱然已覓得土地可提供足夠公營房屋單位以完全滿足長遠需求，並已經提速提效造地建屋，但因造地建屋需要一定時間，為填補這幾年的短缺空白，政府在2022年宣布推出創新的3萬個「簡約公屋」單位，減少公屋綜合輪候時間。

他指出，這措施起了一定的功效。連同「簡約公屋」在內，未來五年總體公營房屋供應量將達18.9萬伙，較本屆政府上任時的五年期，增加約80%。過去兩年，公屋平均輪候時間下降了半年，由高峰6.1年下降至五年半。隨著「簡約公屋」於明年起陸續落成，公屋綜合輪候時間可在2026-27年度共減少一年半，降至四年半。

他又指，目前以刻不容緩的態度幫市民上樓，在上任時提出的「提前上樓計劃」至今已為超過2000個家庭提前5至9個月上樓，為受惠者節省近5000萬元租金開支。在2027-28年度及之前，將共有另外約1萬個單位可提早上樓。此外，首批位於元朗攸壆路約2100個單位的「簡約公屋」，將在明年第一季落成入伙。明年會共有約9500個單位落成，全部約3萬個單位2027-28年度前會落成。(Kl)