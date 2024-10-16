16/10/2024 12:50

【施政報告】李家超:立法訂劏房出租制，合標準單位正名為簡樸房

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，「解決劏房問題」工作組已提交報告，政府決定以立法方式，制訂住宅樓宇分間單位的出租制度，合標單位將名為「簡樸房」。李家超指出，適當規管會讓出租的「簡樸房」在符合標準下滿足市場需求。

據政府建議「簡樸房」的標準包括必須有窗、有獨立廁所、面積不少於8平方米等。工作組組長財政司副司長及副組長房屋局局長會公布細節，並諮詢立法會及持份者，制訂立法內容及登記時間表等措施。

他稱，不合標的住宅樓宇分間單位必須改建成合標準的「簡樸房」，由專業人士確認並申請認證，否則業主將不合標單位出租便要負刑事責任，住客則不須負法律責任。政府會給予現行住宅樓宇分間單位的業主時間，進行所需工程。法例會設寬限期，期間不就違法出租採取執法行動。



*已登記業主享寬限期*



此外，政府會為此設立登記制度，讓已登記業主享有寬限期。登記制度只接受現有的出租住宅樓宇分間單位登記；而新進入市場的分間單位必須申請認證為符合標準的「簡樸房」才可出租，因此不需給予改建寬限期。

李家超提到，由於新進入市場的分間單位必須是已獲認證為符合標準的「簡樸房」，而已登記的現有單位必須改建為合標的「簡樸房」，否則寬限期過後業主繼續出租不合標單位便屬違法，相關單位會有序被取締，因此不合標的住宅樓宇分間單位數目會逐步減少，直至清零。

政府會設定足夠的寬限期，並且會配合市場上「簡樸房」的供應，以及公營房屋的供應和政策，把住宅樓宇分間單位分批有序處理。房屋局局長將獲法例授權在寬限期完結後，按實際情況，決定何時針對哪些分間單位分批有序採取執法行動。(rh)