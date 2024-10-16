16/10/2024 13:02

【施政報告】李家超:明年於選定小區推行「聯廈聯管」試驗計劃

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，民政事務總署透過「大廈管理專業顧問服務計劃」，兩年間先後於九個較多「三無大廈」的地區，協助成立約100個業主立案法團。計劃已在年中推展至全港，合約亦延長至三年。

他又指，政府明年會於選定小區推行「聯廈聯管」試驗計劃，安排同一物管公司聯合管理鄰近舊樓，令「三無大廈」和舊式樓宇能以相宜的費用獲得基本管理服務。為加強對未依時遵辦通知或命令和進行大規模違規建築工程的阻嚇性，政府今年內會提出修訂《建築物條例》的建議及諮詢公眾，同時建議增加《建築物條例》內豁免工程和小型工程種類，務實處理較低風險的小型僭建物，在2026年提交修例建議。政府會締造長者友善的樓宇環境，將提出有利長者生活的樓宇設計建議，分批實施。(kl)