16/10/2024 13:05

【施政報告】李家超:未來十年熟地達三千公頃，精簡土地發展程序

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，政府持續造地的決心一直不變，亦會審時度勢，穩健有序推進各項目。根據最新預測，未來十年由政府主導的項目中，可提供作發展的土地（即「熟地」）達約3000公頃。政府在批售土地時，會考慮市場變化，讓市場環境平穩及健康發展。

他表示，政府大力精簡土地發展程序，並已發內部通告，明文要求所有審批部門處理申請時擔當促進者角色並致力精簡流程，受到業界歡迎。政府會繼續拆牆鬆綁，包括：善用業界資源提速提效，將無人機勘察樓宇外牆和僭建物以及相關分析工作外判予私人公司，並把較小規模或臨時構築物的審批，改由專業人士自行認證；減低建造成本，加強發展局轄下項目策略及管控處的角色，在今年內完成關於建造成本的策略性研究並提出改善措施，包括增加由政府直接採購建築物料和產品、檢討建築設計標準、促進國內外具成本效益的建築物料及建造技術於本地應用；及 擴大項目協調工作，擴大發展局轄下項目促進辦事處的職權，除協調部門加快審批大型私人住宅及商業項目外，亦包括北都創科及其他產業發展項目的土地使用及相關審批。(bn)