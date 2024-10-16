16/10/2024 13:06

【施政報告】李家超:促進建築科技研發與應用，對接國標港標

《經濟通通訊社16日專訊》行政長官李家超發表新一份《施政報告》表示，發展局今年8月成立「香港建築科技研究院」，為創新物料、建造方法和技術等進行應用研發、制訂標準、提供測試及發出認證，帶領業界創新，並將推行「組裝合成」製造商認證計劃，配合內地作為生產基地，促進粵港建築業優勢互補。

政府亦會透過「香港建築科技研究院」，參考海外及國家標準，檢視和優化香港沿用多年的建築標準，促進海內外優質並具成本效益的建築物料於本地應用。而且，當有高質素的國標建築物料及技術於本地應用時，亦有利國標開拓國際市場。當局亦會與廣東省相關機構緊密對接，推展制訂「粵港澳大灣區建築標準」。

他指出，房委會將會加大應用與科研機構共同研發的第二代「組裝合成」建築法，並簡化現場安裝工序，保障施工安全，及在合約標書中明確規定可使用建築機械人的工序部分，提升工地安全和建造效率。(Kl)