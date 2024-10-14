14/10/2024 08:05

《國金頭條》美股三大指數收市造好，道指標指創盤中歷史新高

《經濟通通訊社14日專訊》美股三大指數收市造好，道指與標普500指數同創盤中歷史新高，標普指數更首次收在5800點之上。道指升409.74點，或0.97%，報42863點；標普500指數升34點，或0.61%，報5815點；納指升60點，或0.33%，報18342點。

上周道指累計上升1.21%，標普500指數上升1.11%，納指上升1.13%。三大股指連續第五周錄得升幅。周五盤中，道指最高升至42899 點，標普500指數最高升至5822點，同創盤中歷史新高。

美國勞工統計局公布的數據顯示，剔除食品和能源的核心CPI按月上升0.3%，按年升3.3%，兩者均高於市場預期。此外，美國9月生產者物價指數(PPI)按月持平，按年則升1.8%，高於預期。分析認為9月PPI指數顯示通脹壓力溫和，鞏固市場對聯儲局11月再次減息預期。



*市場開始消化經濟數據消息，美匯指數變化不大*



美匯指數紐約尾盤上升0.0526%至102.92。美元兌日圓升0.4175%至149.14。歐元兌美元升0.0183%至1.0936。英鎊兌美元升0.0996至1.3066。

中東衝突持續，紐約期油跌0.4%，收每桶75.56美元，惟本周仍上漲1.6%。布蘭特期油跌0.5%，收每桶79.04美元，本周上漲1.3%。分析指，周五市場情緒快速變化，以及於基本面疲弱的情況下，追逐地緣政治漲勢的信心不足。紐約期金收市報每盎司2658.42美元，升1.1%。(rc)