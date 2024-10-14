14/10/2024 15:40

【數據解讀】海關：外貿發展有壓力，但有信心實現全年外貿目標

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》國新辦就前三季度進出口情況舉行發布會，海關總署副署長王令浚對於下一步外貿走勢表示，今年還有最後三個月，當前外部環境更趨複雜嚴峻，國際貨幣基金組織的最新報告顯示，全球經濟增速低於本世紀初前20年的平均水平。主要經濟體持續增長動能不足，9月份美聯儲、歐央行均調低了今年各自經濟增長預期0.1個百分點。此外，部分國家頻繁對中國產品採取貿易限制措施，國內工業、投資消費等主要經濟指標近期也出現了一些波動，這也給外貿發展帶來一定的壓力。

但他同時表示，中國經濟發展的基本面沒有改變，市場潛力大、經濟韌性強等有利條件沒有改變，近期各部門積極出台一攬子增量政策，支持實體經濟和經營主體健康發展。隨著政策協同發力，中國經濟將持續穩定向上、向優、向好，有條件、有信心實現全年外貿質升量穩的目標。