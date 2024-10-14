14/10/2024 11:53

【數據解讀】廣開首席：料四季度CPI小漲，PPI下行壓力減弱

《經濟通通訊社14日專訊》國家統計局最新發布的數據顯示，9月內地CPI按年增0.4%，創3個月低位；9月內地PPI按年跌2.8%，連挫24個月且創6個月最大降幅，兩項數據均遜於預期。

廣開首席產業研究院資深研究員馬泓表示，CPI-PPI價格剪刀差走闊至3.2%，表明工業部門需求不濟的問題進一步加劇。展望四季度，主要通脹指標前景有望轉暖。翹尾因素拖累程度將逐步減弱。國內推出強有力宏觀刺激政策，將加快基礎設施投資步伐，改善個人消費和企業投資信心，推動新興產業提速發展，幫助包括房地產業在內的傳統產業降低衰退風險。預計四季度CPI可能小幅上漲，PPI同比下行壓力減弱，價格剪刀差有望重新自高位向下收斂。考慮到歐美央行貨幣政策轉向降息周期，外需不足的問題可能會在四季度有所改善，全球大宗商品及航運價格可能回升。(lc)