14/10/2024 09:11

【國際要聞】北韓軍方發作戰預備指示，若發現南韓無人機視為宣戰

《經濟通通訊社14日專訊》南韓與北韓緊張局勢升級，北韓人民軍總參謀部已指示在兩韓邊境的部隊，進入射擊準備態勢。

北韓國防省發言人昨晚表示，由於南韓對北韓首都平壤的挑釁行為，北韓人民軍總參謀部已經在上周六（12日）發出作戰預備指示，要求前線砲兵聯合部隊和承擔重要火力任務的部隊，做好全面射擊準備。若果確認韓方再次挑釁，必須立即予以打擊，這樣可能會導致武裝衝突擴大，各級單位必須做好充分準備，應對不同事態發展。

北韓勞動黨中央委員會副部長金與正昨日發表談話，不滿南韓軍方就無人機進入北韓領空的回應，認為南韓軍方推卸責任。她警告，如果裝載反朝傳單的南韓無人機，再次侵犯北韓領空，朝方將採取強而有力的報復行動。(hl)