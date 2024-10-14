14/10/2024 16:22

劉健恒：財政部政策方向明確，料未來兩個月內將有實質政策出台

《經濟通通訊社14日專訊》渣打銀行與貿發局今天公布2024年第三季渣打大灣區營商景氣指數(GBAI)。營商活動的「預期」指數連續兩個季度上升，由上季的54.8升至55.2，反映市場情緒持續錄得輕微改善。營商活動的「現狀指數」則由第二季的54.1降至50.6，顯示經濟勢頭經歷充滿挑戰的上半年後有所減弱。

渣打香港大中華區高級經濟師劉健恒表示，上周六財政部公布的新措施符合市場的預期，料短期內可維持一個不錯的市場氣氛。他認為，財政部提振經濟的方向十分明確，決心很大，相信未來一至兩個月內會有實質數字或措施出台。

對於本周三(16日)公布的施政報告，他指出，不便就政策作揣測，但認為環球都在尋找可以令經濟增長的措施，對於香港來說，目前是一個很好的時機去推出支持經濟的措施，無論在旅遊業、金融業，甚或貿易方面。

至於美國息口方面，劉健恒表示，渣打銀行目前預計美國11月將會減息25點子，而12月將再減50點子，即年內餘下時間共減75點子，明年首5次議息皆減25點子，但形容美聯儲始終需要根據數據來決定減息步伐，「現時唔敢講得好實」。(kl)