14/10/2024 20:13

《再戰明天》歐元區公布工業生產，美國公布紐約聯儲製造業指數

《經濟通通訊社14日專訊》歐元區公布工業生產，及美國公布紐約聯儲製造業指數，料為周二（15日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，巴基斯坦作為東道國舉辦上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會會議（至16日）。



*日本公布工業生產，英國公布失業率*



數據方面，周二12:30pm（本港時間．下同），日本公布8月產能利用率；8月工業生產。2:00pm，英國公布9月失業率。同一時間，德國公布9月批發物價。5:00pm，歐元區公布8月工業生產，年率跌幅料由2.2%收窄至1%，經季節調整月率料由下滑0.3%改善至升1.8%。8:30pm，美國公布10月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由11.5降至3.6。

在本港，明日公布業績的公司有:豐德麗控股(00571)、麗豐控股(01125)等。(wa)