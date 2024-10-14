14/10/2024 11:26
《港元利率》長假後拆息走軟一個月期三連跌，但隔夜息升逾半厘
《經濟通通訊社14日專訊》重陽節長假期後，港元拆息幾乎全線下跌，僅隔夜息再升57基點，報5.18095厘，而與樓按相關的一個月拆息連跌三天，報4.37155厘，為10月2日後最低。
反映銀行資金成本的三個月拆息回落至4.32774厘，為9月30日以來最低。長息方面，六個月及一年期分別降至4.17774厘和4.0756厘。
港元匯價今早在7.7695-7.7731之間上落，最新報7.7706，與前收市價相若。
市場正評估中央刺激政策的力度，恒指今早低開23點後，一度拗腰倒升48點，報21300，惟之後沽壓增加，暫時見最多跌558點，低見20693。恒指最新跌115點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息回落至4.32774厘，為9月30日以來最低。長息方面，六個月及一年期分別降至4.17774厘和4.0756厘。
港元匯價今早在7.7695-7.7731之間上落，最新報7.7706，與前收市價相若。
市場正評估中央刺激政策的力度，恒指今早低開23點後，一度拗腰倒升48點，報21300，惟之後沽壓增加，暫時見最多跌558點，低見20693。恒指最新跌115點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|5.18095
|+57.202
|一周
|4.59179
|-4.285
|兩周
|4.55238
|-1.208
|一個月
|4.37155
|-4.369
|兩個月
|4.32774
|-3.345
|三個月
|4.32774
|-3.345
|六個月
|4.17774
|-0.827
|一年
|4.0756
|-1.041
資料來源：香港銀行公會