14/10/2024 11:26

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 5.18095 +57.202 一周 4.59179 -4.285 兩周 4.55238 -1.208 一個月 4.37155 -4.369 兩個月 4.32774 -3.345 三個月 4.32774 -3.345 六個月 4.17774 -0.827 一年 4.0756 -1.041

《經濟通通訊社14日專訊》重陽節長假期後，港元拆息幾乎全線下跌，僅隔夜息再升57基點，報5.18095厘，而與樓按相關的一個月拆息連跌三天，報4.37155厘，為10月2日後最低。反映銀行資金成本的三個月拆息回落至4.32774厘，為9月30日以來最低。長息方面，六個月及一年期分別降至4.17774厘和4.0756厘。港元匯價今早在7.7695-7.7731之間上落，最新報7.7706，與前收市價相若。市場正評估中央刺激政策的力度，恒指今早低開23點後，一度拗腰倒升48點，報21300，惟之後沽壓增加，暫時見最多跌558點，低見20693。恒指最新跌115點。(cl)資料來源：香港銀行公會