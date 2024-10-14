14/10/2024 17:16

MONGOL MINING︰第三季原礦煤開採量按年增23%

《經濟通通訊社14日專訊》MONGOL MINING(00975)公布，截至2024年9月30日止季度的未經審核最新營運資料。集團UHG及BN礦場原礦煤總開採量為4298.9千噸，同比增長23%，而與截至2024年6月30日止上一季度相比，環比減少10%。

集團加工3658.7千噸焦煤原煤以生產出1928.9千噸洗選焦煤產品，因此與2023年同期相比持平。

於2024年第三季度，集團的營運附屬公司ER及KEX合共售出2031.4千噸洗選焦煤產品，同比增長16%，而與截至2024年6月30日止上一季度呈報的水平相比，環比減少12%。

根據2023年依照National Instrument43-101－礦產項目披露準則編製的最新可行性研究，該礦場的預期礦山年限之總產量為476千盎司的提取黃金及121千盎司的提取銀。

截至2024年9月30日，加工廠建設及安裝工程已完成約55%。此外，集團已開始建設非加工設施，包括宿舍、工作室、倉庫及實驗室。

EM於2024年第三季度完成礦石控制鑽探計劃，包括89個淺金剛石鑽孔，總深度1048米。該計劃專注於短期礦山規劃所涵蓋的距離地表15米範圍內的礦石，以及計劃根據BKH礦山開採時間表進行初步開採的礦石。此外，集團還鑽探了10個鑽孔，總深度456米，鑽探更深以備未來中長期礦山規劃所需的地質資料。該計劃利用金剛石岩芯收集設計礦坑境界範圍內礦帶的方向及特徵的詳細資料。(kl)