14/10/2024 17:44

《創富理財－龔俊樺》美今年較難大幅減息，中港股市經歷估值修復

《創富理財》美國上周公布了9月份CPI，按年跌幅未如理想。美國9月CPI按年率雖從2.5%跌至2.4%，但仍略高於市場預期的2.3%，其中核心CPI由上月的3.2%升至3.3%。疊加上周公布的新增非農就業大增25.4萬人，大幅高於市場預估的15萬人，失業率亦降至4.1%。整體看來，通脹回落相信會持續，但下跌幅度則比市場預期為緩慢，搭配就業數據顯示美國就業市場仍保持穩健，經濟衰退風險下降並有望實現「軟著陸」的機會漸大。



*美經濟「軟著陸」，11月大幅減息期望落空*



美國經濟的穩健對聯儲局擴大降息步伐的必要性正在下降。故通脹數據公布後，市場對於年底前降息75點子(即11月減50點子，12月減25點子)的預期顯著消退。截至10月11日為止，根據芝商所的數據顯示，期貨預估11月會議減息50點子的機率已經降至0%，降息25點子的機率則是來到接近九成。而美債息升幅先反映了市場預期息口或繼續高企，美國十年期國債利率當日便上漲超過10點子，10月8日甚至再度站上4%水平。



*上周六財政部記者會介紹逆周期調節力度*



市場另一焦點相信是中港股市，中國財政部於10月12日舉行出新聞發布會，會內總結了今年以來財政政策的實施情況，以及下一步加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高品質發展的總體考慮。今次中國財政部主要是介紹逆周期調節力度的有關情況，包括組合使用赤字、專項債、超長期特別國債等多種政策工具、收購未出售的存量住房或土地等，較多著墨於如何化債及支持房地產及民生等重要議題上，會上主要是圍繞著以上的工具作較為概括的講解。



*需等待人大會議審批後才有具體金額*



部份市場人士對於當局未有就上述舉措未有透露具體金額表示失望，但財政部部長藍佛安指，具體資金數量安排問題，經過人大會議審批後會及時向社會公開。這反映了增量財政政策其實「未完待續」，藍佛安特別強調中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間，亦即是說當局還有招數未公布。從近年財政增量政策來看，今年10月份的全國人大常委會會議有機會是宣布財政增量政策的重要時間窗口，而12月份的中央經濟工作會議亦會有更多政策公布出來。



*中港股市估值提升：可短期操作政府支持之內需類股*



觀察近期市場對中港股市的盈利下調雖然有所回穩，但尚未顯著出現獲利改善的預期。儘管刺激政策推出，但要傳導到經濟狀況與企業基本面的改善亦需要時間，加上市場期待的增量財政支出尚未明確，整體政策效應仍待觀察。因此本波中港股的反彈最主要的特徵是反映政策帶給股市的估值修復。從目前中港股市的估值仍在中間區間，投資者若考慮配置中港股市時，建議可待市場回調時選擇政策支持的金融、消費等內需類股。《凱基投資策略部分析員 龔俊樺》



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