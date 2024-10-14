14/10/2024 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價升8點子兩連升，報7.0723
《經濟通通訊社14日專訊》上周五美元保持偏強走勢，好在上日人民幣收盤結束三連跌，助力今日中間價保持整體平穩。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0723，較上個交易日升8點子，兩連升，創10月9日以來近一周新高，上個交易日報7.0731。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0723
|-8.00
|1歐元/人民幣
|7.7255
|-79.00
|100日圓/人民幣
|4.7383
|-218.00
|1港元/人民幣
|0.9099
|-4.50
|1英鎊/人民幣
|9.2292
|-69.00
|1澳元/人民幣
|4.7612
|-70.00
|1紐元/人民幣
|4.3100
|-9.00
|1新加坡/人民幣
|5.4119
|-43.00
|1瑞郎/人民幣
|8.2421
|-150.00
|1加元/人民幣
|5.1320
|-143.00
|1人民幣/林吉特
|0.6066
|+0.70
|1人民幣/俄羅斯盧布
|13.5451
|-1241.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4694
|-65.00
|1人民幣/韓元
|190.9200
|-9.00