14/10/2024 09:19

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.0723 -8.00 1歐元/人民幣 7.7255 -79.00 100日圓/人民幣 4.7383 -218.00 1港元/人民幣 0.9099 -4.50 1英鎊/人民幣 9.2292 -69.00 1澳元/人民幣 4.7612 -70.00 1紐元/人民幣 4.3100 -9.00 1新加坡/人民幣 5.4119 -43.00 1瑞郎/人民幣 8.2421 -150.00 1加元/人民幣 5.1320 -143.00 1人民幣/林吉特 0.6066 +0.70 1人民幣/俄羅斯盧布 13.5451 -1241.00 1人民幣/南非蘭特 2.4694 -65.00 1人民幣/韓元 190.9200 -9.00

《經濟通通訊社14日專訊》上周五美元保持偏強走勢，好在上日人民幣收盤結束三連跌，助力今日中間價保持整體平穩。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0723，較上個交易日升8點子，兩連升，創10月9日以來近一周新高，上個交易日報7.0731。