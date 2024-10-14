14/10/2024 17:09

《神州經脈》9月出口放緩，天貓京東雙11啟動，光伏業商反內捲

《神州經脈》A股今日（14日）探底回升，滬綜指全日漲2.07%，收報3284.32點，深成指、創業板指午後一度漲近3%，收升2.65%及2.6%。兩市成交額錄得1.6萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日增加630億元或4%。



*今日新聞精選*



1. 中國海關總署今日公布，按美元計，9月進出口總值5257.1億美元，同比增1.5%。其中，出口總值3037.1億美元，增2.4%，增幅遠遜預期的6%，並較8月大幅回落6.3個百分點，創五個月最低；進口總值2220億美元，同比增0.3%，遜於預期的增0.9%，增幅較8月擴大0.2個百分點；貿易順差為817.1億美元，較預期的898億美元略低，8月為910.2億美元。首三季，中國進出口總值45458.2億美元，同比增3.4%。其中，出口總值26176.6億美元，增4.3%；進口總值19281.6億美元，增2.2%；貿易順差6895億美元。



2. 國家統計局昨公布，9月全國居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.4%，創三個月低位，低於市場預期的0.6%；環比則持平。首9個月CPI累升0.3%。9月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌2.8%，連挫24個月且創六個月最大降幅，較市場預期的跌幅2.6%更差；環比下降0.6%；首9個月PPI累計下滑2%。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，9月CPI同比漲幅略有回落，主要是受去年同期對比基數走高影響；PPI同環比表現則受國際大宗商品價格波動及國內市場有效需求不足等因素影響。



3. 國家市監總局局長羅文在國新辦發布會上表示，會著力推動金融機構將企業的質量能力、質量管理、質量品牌等質量信譽要素，納入對企業的信貸審批和風險管理模型，尤其要為中小微企業量身定制金融產品和服務，同時推動股權、基金、債券等融資工具組合發力，每年可以實現質量融資增信授信額度3000億元。工信部副部長王江平在同一場合表示，將推動支持中國獨角獸企業發展，包括加大對獨角獸企業的金融支持，發揮產融合作平台的作用，支持獨角獸企業上市、併購、重組等。



4. 天貓雙11今晚8點開啟，官方公布今年額外投入300億元消費券及紅包，3C數碼等8大行業品類券、華為等單品大額券，今日下午2點均可直接領取。天貓雙11設有兩個售賣期：一是10月21日晚上8時至10月24日，二是10月31日晚上8時至11月11日，淘天集團預計，今年是史上參與用戶數最多的一屆雙11。另外，京東今舉行11.11啟動發布會，除低價舉措外，今年京東「雙11」將繼續為用戶帶來全場直降、每天60元額外補貼等驚喜福利；針對家電家居、3C數碼等產品「以舊換新補貼」，同時推出了「廠貨百億補貼」。集團並預計將幫助「日銷破萬元」的小微商家數量按年增長超過2倍，銷售逾500萬元商家數量按年增長逾50%。



5. 中國解放軍東部戰區今日組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，環繞台島開展「聯合利劍-2024B」演習，遼寧艦航母編隊亦於台島以東海空域聯合陸海空火兵力演練；多個型號戰機掛彈出擊。同日中國海警局組織艦艇編隊到台灣本島、東引島、馬祖島附近海域開展執法巡查，將來或對馬祖島實施常態化執法巡查。美國國務院發聲明，認為演習有導致局勢升級的風險，呼籲北京保持克制。中國外交部發言人毛寧回應稱，「台獨」與台海和平水火不容，如果美方真的在乎台海的和平穩定和地區的繁榮，就應當停止武裝台灣，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。



6. 據《財聯社》引述業內人士指，廣東金融監管局近日發文，對全轄（不含深圳）開展非法銷售境外保險產品、違規跨境投保專項治理工作，排查是否存在機構及其從業人員參與、組織或協助非法銷售（含非法宣傳、推介）境外保險產品、違規跨境投保的問題，以及機構或個人是否存在收受境外機構利益，在境內以各種講座、會議、活動等名義，或通過互聯網等渠道宣傳、推介境外保險機構保險產品的行為，是否有安排有意投保境外保險產品的客戶赴境外投保等。該局要求機構在10月15日前提交自查報告，廣東各監管分局則須在10月21日前匯總上報。



7. 內媒報道指，光伏行業協會今天在滬召開防止行業內捲式惡性競爭座談會，參加企業幾乎覆蓋光伏製造產業鏈上中下游核心企業，包括隆基綠能、通威股份、晶科能源、晶澳科技、協鑫科技、愛旭股份、正泰新能、高景太陽能等數十家光伏企業。據報與會企業代表商討了關於「反內捲式競爭、反低於成本傾銷」等內容的行業自律公約，有序化解供需失衡、出清過剩產能等相關措施，以及提出對引導行業健康有序發展的其他建議。



8. 內媒《財聯社》從部分券商處獲悉，國慶假期以來開戶的新投資者交易率（完成開戶且有交易行為）為兩至三成，有效戶有限。交易主體仍以存量客戶為主，交易的浮動比例大，入金有所提升；新投資者則更偏向諮詢。報道引述業內人士分析，多數新入場投資者前期沒有投資經驗，具備交易資格時已看到A股調整，就更趨於審慎，且券商投教效果轉化還有一定時間，多數新投資者未準備好入場，從年齡結構來看，這類情況95後、00後居多。(sl)