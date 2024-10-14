14/10/2024 08:29

【傾力救市】上交所召集8家券商開座談會，多措並舉活躍併購市場

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕14日上海專電》上交所上周四（10日）舉行券商座談會，就進一步活躍併購重組市場、打通政策落地「最後一公里」聽取意見建議。中信證券(06030)(滬:600030)、中金公司(03908)(滬:601995)、中信建投(06066)(滬:601066)、華泰聯合、國泰君安(02611)(滬:601211)、國信證券(深:002736)、東方證券(03958)(滬:600958)、廣發證券(01776)(深:000776)等8家券商參加會議。

上交所相關負責人表示，上交所將持續深化併購重組市場化改革，不斷完善各項制度機制，強化市場溝通與服務，推進監管更加公開、透明、可預期，共同營造支持高質量產業併購的良好市場生態。希望證券公司切實承擔起「看門人」職責，在滿足合規要求的同時加強價值判斷，把好併購重組質量關。上交所將盡快推動一批標誌性、高質量的產業併購案例落地，將創新政策舉措轉換為上市公司高質量發展的實效。

下一步，上交所將繼續引導市場各方規範開展併購重組活動，更好發揮資本市場在企業併購重組中的主渠道作用，推動提高上市公司質量和投資價值，切實增強資本市場內在穩定性。