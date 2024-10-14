14/10/2024 08:55

【聚焦數據】內地9月CPI升0.4%，遜預期創3個月低位

《經濟通通訊社14日專訊》國家統計局13日公布，9月全國居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.4%，創3個月低位，低於市場預期的0.6%；環比則持平。首9個月CPI累升0.3%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟在解讀數據時表示，9月CPI同比漲幅略有回落，主要是受去年同期對比基數走高影響。9月食品價格上漲3.3%，為逾一年半最高，但非食品價格下降0.2%，為15個月來首次倒退。食品中，鮮菜、豬肉和鮮果價格分別上漲22.9%、16.2%和6.7%，漲幅均有擴大；牛肉、羊肉、雞蛋、雞和奶類價格降幅在1.9%-13.1%之間，降幅略有擴大。非食品中，能源價格挫3.5%，跌幅比8月擴大2.5個百分點；扣除能源的工業消費品價格降0.2%，其中新能源小汽車和燃油小汽車價格分別縮6.9%和6.1%；服務價格中，旅遊價格由上揚0.9%轉為下滑2.1%，飛機票和賓館住宿價格跌幅分別擴大至14.1%和5.6%。

從環比看，CPI持平，其中食品價格上漲0.8%，漲幅比上月回落2.6個百分點，影響CPI環比上漲約0.16個百分點。非食品價格下降0.2%，降幅比上月收窄0.1個百分點，影響CPI環比下降約0.18個百分點。非食品中，暑期結束出行減少，飛機票、賓館住宿和旅遊價格分別下降14.8%、7.4%和6.3%；受國際油價波動影響，國內汽油價格下降2.9%；受新學期開學影響，教育服務價格上漲0.9%；秋裝換季上新，服裝價格上漲0.8%。(lc)