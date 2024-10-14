14/10/2024 08:55

【聚焦數據】內地9月PPI跌2.8%，創6個月最大降幅

《經濟通通訊社14日專訊》國家統計局13日公布，9月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌2.8%，連挫24個月且創6個月最大降幅，較市場預期的跌幅2.6%更差；環比下降0.6%；首9個月PPI累計下滑2%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟在解讀數據時表示，受國際大宗商品價格波動及國內市場有效需求不足等因素影響，PPI環比降幅收窄，同比降幅擴大。

從同比來看，9月生產資料、生活資料價格同比分別下降3.3%、1.3%，降幅擴大1.3個、0.2個百分點，其中後者降幅為2009年11月來最大，兩者分別影響PPI下降約2.41個、0.35個百分點。黑色金屬冶煉和壓延加工業、石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、非金屬礦物製品業、農副食品加工業、化學原料和化學製品製造業、電氣機械和器材製造業、煤炭開採和洗選業八個行業合計影響PPI同比下降約2.04個百分點，超過總降幅的七成，對PPI的下拉作用較8月擴大0.74個百分點。

9月PPI環比降幅收窄0.1個百分點至0.6%。其中，生產資料價格降幅收窄0.2個百分點至0.8%，生活資料價格由持平轉為下降0.1%，分別影響PPI下降約0.61個、0.03個百分點。分行業看，國際油價下行帶動國內石油和天然氣開採業價格下降3.2%，不過降幅收窄；受政策提振預期影響，9月下半月鋼材需求出現恢復跡象，當月黑色金屬冶煉和壓延加工業價格降幅收窄1.1個百分點至3.3%；裝備製造業中，鋰離子電池製造價格下降0.3%，新能源車整車製造價格下降0.1%。(lc)