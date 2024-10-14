14/10/2024 09:05

【傾力救市】財政部未明確增量規模，外媒料引發市場失望情緒

《經濟通通訊社14日專訊》中國財政部周六(12日)表態將加大財政政策力度，應對房地產及地方債務等風險，然而，《華爾街日報》指會上未明確市場最關注的增量政策規模和落地時間表等，可能引發失望情緒。

《彭博》亦報道，財長藍佛安在發布會期間表示，今年內各地共有2.3萬億元(人民幣．下同)專項債資金可以安排使用。不過，他未明確上述資金是否或者多大程度上屬於增量措施。

中信證券首席經濟學家明明表示，藍佛安有關財政還有較大舉債和赤字提升空間的發言，「釋放積極信號，意味著明年的財政預算赤字率可能有較大突破。」他並稱對支持房地產的政策將有助於緩和樓市下行趨勢。



*野村：發債規模預計待本月人大會議落實*



澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬認為，本次會議基調積極，並預測中國有望宣布增加1萬億元超長期國債和1萬億元地方債。

至於野村經濟學家陸挺團隊日前在報告指出，預期中國財政部不會提及發債規模，因任何預算或發債規模都需要人大或人大常委會同意，預計要到本月舉行的人大常委會議才能宣布確實金額，並預料中國此輪額外財政刺激政策總額約為2萬億元。(ry)