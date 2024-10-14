14/10/2024 14:20

【傾力救市】瑞銀料新一輪地方債置換規模遠超最近一輪2萬億水平

《經濟通通訊社14日專訊》財政部部長藍佛安周六(12日)表示將加大力度支持地方化解債務風險，並稱即將實行的措施將是「一場政策及時雨」。瑞銀首席中國經濟學家汪濤等撰文表示，中國提高債務上限以置換地方政府債務、並利用地方政府債券資金購買存量房產的計劃，對市場來說是「非常重要的信心提振」，並有助穩定經濟。

汪濤認為，新一輪地方債置換規模可能遠超2023至2024年，甚至可能與2015至2018年規模相當。中國2015至2018年地方債置換規模超過12萬億元(人民幣．下同)，在2023至2024年又進行了一輪規模適中的置換（置換額度為2.2萬億元，但2023年實際發行專項再融資債券1.4萬億元）。汪濤預測，本次新一輪債務置換將顯著大於去年以來的力度。

如果地方政府專項債總量保持穩定，且20%-30%的地方政府專項債可以用於房地產去庫存，則每年可能有8000億至1.2萬億元的新增資金支持用於去庫存。(ry)