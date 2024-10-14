14/10/2024 16:29

【傾力救市】瑞銀：A股短期內上行動量仍存在，惟上行斜率或放緩

《經濟通通訊社14日專訊》A股今日探底回升，滬綜指全日漲2.07%，深成指、創業板指分別收升2.65%、2.6%。

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊認為，A股市場短期內由政策寬鬆所帶來的市場上行動量依然存在，但市場上行斜率或逐步放緩，雙向波動幅度會有所加大。

孟磊稱，政策面來看，包括房地產、貨幣、資本市場政策在內的政策支持，正處於逐步落地的階段，財政政策細節有待公布，因此政策寬鬆所帶來的市場情緒修復動能依然存在。

孟磊還表示，該行認為中國需要一個能夠創造財富效應的新引擎，以抵消房地產下行所帶來的負面影響，預計中國家庭將持續提高股票配置敞口。從長遠來看，認為A股市場是最好的家庭財富蓄水池，可以合理假設股價的漲跌將影響大多數中國家庭的財富。目前A股市場已對經濟發展具備更高的戰略重要性。(jq)