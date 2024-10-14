14/10/2024 17:20

《神州金融》多家中小銀行下調存款利率，專家：年內仍有調降空間

《經濟通通訊社14日專訊》進入10月以來，包括新疆、吉林、山西等在內的多地中小銀行均對人民幣存款掛牌利率進行了下調，包括整存整取、零存整取、整存零取等多種存款產品，降幅最高超過100個基點。

今年7月，國有六大行集體宣布下調存款利率。值得關注的是，這也是自2022年4月存款利率市場化調整機制建立以來，全國性商業銀行經歷的第5輪存款利率下調。

有銀行下調幅度超過100個基點。山西汾陽九都村鎮銀行10月1日起，對部分期限存款利率進行調整。調整後，該行1年期、2年期、3年期的整存整取定期存款利率分別為2.00%、2.10%和2.30%。較去年5月來看，對應期限存款利率分別下降了15個基點、65個基點和110個基點。

新疆阜康津匯村鎮銀行9日宣布，自10月10日起調整二年期、三年期定期存款利率，分別由原執行利率2.5%、2.6%調整為2.3%、2.5%，各下調20個基點、10個基點。

據內媒引述業內人士看法稱，在貸款市場報價利率(LPR)下行、存量房貸利率調整的背景下，近期中小銀行下調存款利率主要是為了緩解淨息差收窄的壓力。而且，此次調整也是對此前國有大行下調存款利率的跟隨「補降」，預計後續存款利率仍有下調空間。(jq)