14/10/2024 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶119點子，報7.0795

《經濟通通訊社14日專訊》上日美指表現偏強，不過市場對上周六的中國財政部發布會仍有所期待，人民幣供需趨穩助力今日中間價小升。人民幣兌一美元中間價今報7.0723，較上個交易日升8點子，兩連升，創10月9日以來近一周新高，上個交易日報7.0731。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開119點子，報7.0795，上個交易日即期匯率收盤報7.0676。

上周六的財政部發布會與此前預期相比，政策總體力度「不溫不火」，不過也有分析師預計，下一步財政支出會加快很多，四季度中國經濟料有一個小幅提升。

加拿大皇家銀行(RBC)資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan稱，財政部的一攬子舉措不太可能解決中國經濟面臨的根本問題，但仍足以推動明年增速達到5%，為經濟轉型贏得更多時間。

另外，中國9月CPI同/環比漲幅均創下三個月低點，PPI同比創下六個月最大降幅；核心CPI值更是逾三年半最低，數據反映了當下中國內需極度疲弱。市場人士表示，近期出台的一系列增量政策，以及財政政策立場的轉變，將有助於減緩這一壓力。(sl)