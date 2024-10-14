14/10/2024 16:38

【聚焦人幣】人幣即期收跌119點報7.0795，刷近一個月低

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.0795，較上個交易日4時30分收盤價跌119點子，創9月18日以來近一個月新低，全日在7.0722-7.0829之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌192點子，報7.0876。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0723，較上個交易日升8點子，兩連升，創10月9日以來近一周新高，上個交易日報7.0731。

交易員稱，周初美指保持偏強，人民幣承壓，目前市場對周末中國財政部新聞會刺激舉措觀點不一，A股上行動力不足，人民幣也受到一定擾動。他們並表示，美聯儲降息節奏修正或告一段落，而市場焦點逐漸轉向美國大選，由於大選不確定性大，一個月前美元兌人民幣期權波動率大幅上行，特朗普勝選概率上升料會加大人民幣的貶值壓力。

滙豐銀行最新觀點認為，中國經濟復甦仍令人失望，資金流入很難持續，另外美國數據繼續向好，美元反彈，加上特朗普勝選概率上升，這增加了人民幣再次遭遇關稅衝擊的風險；對美元兌人民幣將保持觀望，預計直至大選結果出爐，短期仍偏上行。

剛剛公布的中國進出口數據顯示，以美元計價，中國9月出口同比增2.4%創五個月最低，進口則增0.3%，貿易順差817.1億美元；三項數字相較前值的8.7%、0.5%、910.2億美元，明顯走弱。(sl)