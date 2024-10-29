14/10/2024 09:31

【人行操作】人行195億逆回購利率平，上周大額收水1.3萬億

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行公布，今日進行195億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.50%。

公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放195億元。

人行上周五(11日)進行了942億元7天期逆回購，中標利率持平1.50%，當天有2780億元逆回購到期，即上周五淨回籠1838億元；上周六(12日)進行了232億元7天期逆回購，當天無逆回購到期，即上周六淨投放232億元。

公開市場上周有16951億元7天期逆回購到期，人行全周進行3701億元逆回購，即上周全周大額收水13250億元。

本周公開市場有3469億元逆回購和7890億元MLF到期，其中，周一無到期，周二到周五分別有417億、610億、1500億、942億元逆回購到期，另外周三有7890億元MLF到期。(jq)

















