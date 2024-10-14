14/10/2024 14:15

【傾力救市】官媒：置換地方債務規模必定超2.2萬億

《經濟通通訊社14日專訊》財政部部長藍佛安在上周六(12日)的發布會上表態將加大財政政策力度，應對房地產及地方債務等風險，其中對於化債表示「擬一次性增加較大規模債務限額置換地方政府存量隱性債務」，並指這將是近年來出台的支持化債力度最大的一項措施。官媒《新華社》發布解讀文章指，回看往年數據，去年置換地方債務規模超2.2萬億元(人民幣．下同)，這意味即將置換的規模一定會在2.2萬億元之上，「可以期待，一個有力度的財政增量政策即將到來」。

文章指出，為有效防範化解地方債務風險，近年財政部門持續開展推進置換地方債務工作。數據顯示，2023年，財政部安排了超過2.2萬億元地方政府債券額度，支持地方特別是高風險地區化解存量債務風險和清理拖欠企業帳款；2024年以來，財政部已安排了1.2萬億元債務限額，支持地方化解存量隱性債務和消化政府拖欠企業帳款。



*分析：地方將有更多資源擴投資促消費保民生*



文章又引述中國社科院財經戰略研究院財政研究室主任何代欣表示，通過置換隱性債務，地方政府將更加「輕裝上陣」，其支出能力將進一步強化，也將會有更多資源來擴投資、促消費、保民生等。這一「鏈條」可簡單理解為，通過化解債務負擔，能夠推動地方政府形成並釋放新增支出。(sl)