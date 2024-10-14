14/10/2024 14:48

【傾力救市】部分券商指新開戶投資者入市審慎，交易率僅兩至三成

《經濟通通訊社14日專訊》滬深股市近日有所回調，新開戶投資者對入市較為審慎。內媒《財聯社》報道，記者從部分券商處獲悉，國慶假期以來開戶的新投資者交易率(完成開戶且有交易行為)為兩至三成，有效戶有限。交易主體仍以存量客戶為主，交易的浮動比例大，入金有所提升；新投資者則更偏向諮詢。

新投資者交易率或與區域有關，部分超一線城市營業部負責人稱，新開戶投資者大多都有入金，在80%以上；部分區域性券商分公司負責人則稱，交易率僅在一至兩成。

報道引述業內人士分析，多數新入場投資者前期沒有投資經驗，具備交易資格時已看到A股調整，就更趨於審慎，且券商投教效果轉化還有一定時間，多數新投資者未準備好入場，從年齡結構來看，這類情況95後、00後居多。(sl)