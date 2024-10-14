14/10/2024 15:55

【數據解讀】海關：中國出口韌性較強，從不刻意追求貿易順差

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》國新辦就前三季度進出口情況舉行發布會，就中國的貿易順差再次呈現過大趨勢，部分國家對此表示擔憂。海關總署副署長王令浚表示，中國從不刻意追求貿易順差，近期貨物貿易順差擴大的背後，既有中國產業競爭力提升、出口韌性較強的因素，也受到近期全球大宗商品價格下跌拉低了進口值這些因素的影響。

他又表示，有的國家一方面對中國貿易順差指手劃腳，一方面卻又不斷加嚴管制措施，限制對中國出口，令人費解。

他指出，評價貿易順差不能只看絕對規模，更要看相對比重，看順差佔GDP的比重。從縱向上看，現在的這個比重應該是低於中國的歷史高點。從橫向上看，也低於全球一些主要經濟體。其次，看一個國家貿易平不平衡，既要看貨物貿易，也要看服務貿易；既要看貿易統計，也要看國際收支統計；根據國家外匯管理局最新的國際收支數據，當前經常帳戶順差與同期國內生產總值之比為1.1%，繼續處於合理均勻區間。