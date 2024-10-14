14/10/2024 17:30

【聚焦數據】內地9月新增人民幣貸款約1.59萬億元，遜預期

《經濟通通訊社14日專訊》中國人民銀行公布，9月末，人民幣貸款餘額253.61萬億元(人民幣．下同)，同比增長8.1%，增速低於預期的8.3%。按上月公布的8月末人民幣貸款餘額252.02萬億元計算，9月新增人民幣貸款約1.59萬億元，低於預期的1.865萬億元，但較8月的9000億元大幅回升。

前三季，人民幣貸款增加16.02萬億元。分部門看，住戶貸款增加1.94萬億元，其中，短期貸款增加4024億元，中長期貸款增加1.54萬億元；企(事)業單位貸款增加13.46萬億元，其中，短期貸款增加2.83萬億元，中長期貸款增加9.66萬億元，票據融資增加8283億元；非銀行業金融機構貸款增加1887億元。

9月末，本外幣貸款餘額257.71萬億元，同比增長7.6%。其中外幣貸款餘額5855億美元，同比下降14.6%。前三季，外幣貸款減少709億美元。



*9月人民幣存款增加3.74萬億元*



存款方面，9月末，人民幣存款餘額300.88萬億元，同比增長7.1%。按上月公布的8月末人民幣存款餘額297.14萬億元計算，9月人民幣存款存款增加3.74萬億元。

前三季，人民幣存款增加16.62萬億元。其中，住戶存款增加11.85萬億元，非金融企業存款減少2.11萬億元，財政性存款增加7248億元，非銀行業金融機構存款增加4.5萬億元。

9月末，本外幣存款餘額306.83萬億元，同比增長7.1%。其中，外幣存款餘額8491億美元，同比增長9%。前三季，外幣存款增加512億美元。(sl)