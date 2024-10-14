14/10/2024 17:31

【聚焦數據】內地9月社融規模增量約3.76萬億元，略高預期

《經濟通通訊社14日專訊》中國人民銀行公布，初步統計，2024年前三季度社會融資規模增量累計為25.66萬億元(人民幣．下同)，比上年同期少3.68萬億元。按人行上月公布的前八個月社融規模增量約21.9萬億元計算，9月社融規模增量為3.76萬億元，略高於預期的3.725萬億元，並較8月的3.03萬億元增加7300億元，但仍比上年同期少約3700億元。

前三季中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加15.39萬億元，同比少增4.13萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少2063億元，同比多減698億元；委託貸款減少155億元，同比多減1212億元；信託貸款增加3562億元，同比多增2923億元；未貼現的銀行承兌匯票減少1476億元，同比多減3893億元；企業債券淨融資1.59萬億元，同比少545億元；政府債券淨融資7.18萬億元，同比多1.22萬億元；非金融企業境內股票融資1705億元，同比少5039億元。(sl)