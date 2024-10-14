14/10/2024 17:32

【聚焦數據】內地9月末社融存量402.19萬億元，同比增8%

《經濟通通訊社14日專訊》中國人民銀行公布，初步統計，9月末社會融資規模存量為402.19萬億元(人民幣．下同)，同比增長8%。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為250.87萬億元，同比增長7.8%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.43萬億元，同比下降18.6%；委託貸款餘額為11.25萬億元，同比下降0.9%；信託貸款餘額為4.26萬億元，同比增長11.8%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為2.34萬億元，同比下降19.6%；企業債券餘額為32.07萬億元，同比增長2.2%；政府債券餘額為76.97萬億元，同比增長16.4%；非金融企業境內股票餘額為11.6萬億元，同比增長2.6%。

從結構看，9月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的62.4%，同比低0.1個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.4%，同比低0.1個百分點；委託貸款餘額佔比2.8%，同比低0.2個百分點；信託貸款餘額佔比1.1%，同比高0.1個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.6%，同比低0.2個百分點；企業債券餘額佔比8%，同比低0.4個百分點；政府債券餘額佔比19.1%，同比高1.3個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.9%，同比低0.1個百分點。(sl)