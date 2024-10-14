14/10/2024 09:00

《法證攻防－林恩》人行創設「互換便利」，首期操作規模5千億元

《法證攻防》美國10月4日公布9月非農就業人口新增職位回升至25.4萬，遠高於預期；失業率由4.2%回落至4.1%，低於市場預期的4.2%。就業形勢好轉，緩解市場對美國經濟下行的擔憂，納斯達克100指數重上20000點之上。

上周二（8日）內地A股和港股通恢復交易，港股破紀錄錄得超過6200億元成交。恒指在內地國慶黃金周期間累積近2000點升幅，上周二由23000點之上曾急瀉約10%，收市低於國慶前水平。上周首三個交易日，中國人壽(02628)、阿里巴巴(09988)和友邦保險(01299)是三大資金流入的股份，資金淨流入好倉。

內地消息一個緊接著一個。國家發改委上周二舉行新聞發布會，介紹「系統落實一攬子增量政策」。上周四（10日）人民銀行落實上月行長宣布的「互換便利」工具，首期操作規模5000億元，視情可進一步擴大操作規模；支持符合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票ETF、滬深300成分股等資產為抵押，從人民銀行換入國債、央行票據等高等級流動性資產。恒指當日收市回升超過600點。上周六（12日），財政部介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高品質發展」。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。