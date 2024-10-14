14/10/2024 09:03

【外圍經濟】美國9月核心CPI按月升0.3%，高於市場預期

《經濟通通訊社14日專訊》美國勞工統計局公布的數據顯示，剔除食品和能源的9月核心CPI按月上升0.3%，按年升3.3%，兩者均高於市場預期。

美國9月份整體通脹增幅高於預期，主要是受到醫療及汽車保險費用上升帶動。



*9月PPI按月持平*



美國9月生產者物價指數(PPI)按月持平，按年則升1.8%，高於預期。

剔除食品及能源項目的核心PPI，按年升2.8%，較預期高0.2個百分點，按月則升0.2%，符合預期。報告指出，醫療護理和醫院門診費用幾乎沒有變化，機票價格則大幅反彈。食品批發價格升1%，為2月份以來最大漲幅，能源價格則下跌2.7%。(rc)