15/10/2024 17:23

《外圍焦點》三藩市聯儲總裁發表講話，美公布紐約聯儲製造業指數

《經濟通通訊社15日專訊》美股昨日再創新高，投資者將目光投向即將公布業績的美國企業，科技股領漲，道指與標普500齊刷新歷史紀錄。道指升201.36點或0.47%，報43065.22點；標普500指數升44.82點或0.77%，報5859.85點；納指升159.75點或0.87%，報18502.69點。港股方面，恒生指數收市報20318，跌774點或3.7%，成交2613億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚11:30pm，三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利在紐約大學斯特恩商學院主辦的活動上發表講話並參加對話會。16日凌晨1:05am，美聯儲理事庫格勒參加美聯儲理事會一場活動的討論會。

數據方面，今日5:00pm，歐元區公布8月工業生產，年率跌幅料由2.2%收窄至1%，經季節調整月率料由下滑0.3%改善至升1.8%。今晚8:30pm，美國公布10月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由11.5降至3.6。

在美國，今日公布業績的公司有：強生(US.JNJ)等。(wa)