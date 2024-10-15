15/10/2024 07:51

《國金頭條》英偉達市值破3.4萬億，道指標普齊創新高

《經濟通通訊社15日專訊》美國股市周一（14日）再創新高，投資者將目光投向即將公布業績的美國企業，科技股領漲，道指與標普500齊刷新歷史紀錄。

道指升201.36點，或0.47%，報43065.22點；標普500指數升44.82點，或0.77%，報5859.85點；納指升159.75點，或0.87%，報18502.69點。英偉達股價於收市上升2.4%，收報138.07美元，創收市紀錄新高，市值突破3.4萬億美元。

本周將有多家企業公布季度業績，花旗、美銀、高盛和強生將於周二（15日）公布最新業績。摩根士丹利和聯合航空將於周三(16日)公布業績。台積電、Netflix和寶潔則於本周稍後公布業績。

數據方面，本周四(17日)將公布9月零售銷售和9月工業生產數據，周五(18日)將公布9月新屋開工和建築許可報告。



*美元兌日圓邁向150關鍵位*



紐約尾盤，美匯指數上漲0.2%，報103.23。日圓走弱，美元兌日圓一度上漲0.6%，至149.98的盤中高點，邁向150關鍵位。荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley表示：「圍繞日本經濟前景仍存在很多不確定性，過去幾周的政治局勢加劇了不確定感。」

美元兌加元連續第九個交易日上漲，至1.3797，創2017年來最長連漲表現。歐元兌美元下跌0.3%，至1.09。英鎊兌美元跌0.1%，至1.30542。美元兌瑞郎漲0.7%，至0.8630。

現貨黃金升0.12%，突破每盎司2660美元。原油價格下跌，紐約期油下跌約2%，結算價略低於每桶74美元。布蘭特期油下跌2%，至每桶77.46美元。(jf)