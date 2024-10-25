15/10/2024 09:29

【國際要聞】金正恩指韓國無人機犯境，召開軍事會議討論反制計劃

《經濟通通訊社15日專訊》朝鮮人民軍上周六（12日）下令邊境炮兵進入全面射擊準備狀態後，官方《朝中社》透露，領導人金正恩周一（14日）召開了國防和安全會議，討論軍事行動計劃。

據報道，人民軍向金正恩報告，指韓國利用無人機滲透三八線以北，是「敵方侵犯主權的嚴重挑釁行為」。金正恩還聽取了有關朝鮮軍事反制計劃的報告。

《朝中社》稱，金正恩為立即採取軍事行動指明方向，並指出了在運用戰爭威懾和行使自衛權以捍衛國家主權、安全和利益方面需要完成的重要任務。



*俄外交部：韓國勿魯莽挑釁*



與此同時，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，俄羅斯將韓國無人機襲擊朝鮮視作是對朝鮮內政的干涉，韓國當局應認真對待平壤的警告，停止以魯莽的挑釁行動激化半島局勢。

她指出，俄羅斯將繼續在朝鮮半島問題上發揮建設性作用，以防止事態的危險發展，讓局勢回到積極的軌道上，包括以與朝鮮簽署的《全面戰略夥伴關係條約》為基礎。(jf)