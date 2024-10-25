15/10/2024 13:30

【國際要聞】北韓炸毀與韓國之間公路，普京提交朝俄戰略夥伴合約

《經濟通通訊社15日專訊》韓國聯合參謀本部周二表示，在朝鮮領導人金正恩召開安全會議，指示軍隊採取行動後，人民軍炸毀了連接朝韓的一些路段，顯示兩國之間的緊張關係加劇。

平壤上周宣布將「徹底」切斷與韓國的公路和鐵路聯繫，指責首爾與美國聯合軍演，以及部署美國戰略武器加劇緊張態勢。金正恩還指摘韓國軍隊向平壤派遣無人機進行「戰爭挑釁」，並一度令邊境部隊進入射擊待命狀態。



*普京提交朝俄戰略合約*



另據俄媒報道，俄羅斯總統普京周一（14日）向國家杜馬提交了關於批准《俄朝全面戰略夥伴關係條約》的法律草案。條約規定，如果一方受到某一國或數國的武力攻擊，並處於戰爭狀態，根據《聯合國憲章》第51條以及朝俄簽署的條約，另一方將立即以一切可用手段提供軍事援助。(jf)