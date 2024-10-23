15/10/2024 14:21

【美國大選】賀錦麗民調優勢萎縮，「特朗普交易」重現市場

《經濟通通訊社15日專訊》美國總統大選投票日愈來愈近，民主黨候選人賀錦麗對其共和黨對手特朗普的民調差距進一步拉近，金融市場的「特朗普交易」再次抬頭。

RealClearPolitcs截至周日（13日）的平均民調顯示，賀錦麗對特普的優勢萎縮至1.7個百分點。兩人支持率分別為48.9%和47.2%。而在上周二（8日）的調查中，錦麗以49.2%對47.2%領先特朗普。

特朗普媒體科技集團周一（14日）升逾18%，報29.98美元。特朗普在多個博彩平台的勝算上升，在PredictIt，特朗普獲勝的合約交易價格為53美仙，高於賀錦麗的49美仙。Oddschecker.com顯示特朗普獲勝機率約為55%，賀錦麗則約為45%。

賀錦麗競選團隊發言人、曾在奧巴馬政府出任司法部長的霍爾德預計，賀錦麗將在普選中以500萬張選票的優勢擊敗特朗普，但他表示選舉人團制度將導致兩人勢均力敵。(jf)