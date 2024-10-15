15/10/2024 10:58

【傾力救市】監管據報調研銀行消費貸，防止資金投入股市

《經濟通通訊社15日專訊》每逢股市火熱，就有投資者萌生將利率低、審批提款較為便捷的消費貸資金投入股市的念頭，監管部門對此保持高度警惕。

《財新網》引述一位銀行業務人士指，近期貨幣當局正在調研銀行消費貸情況，包括規模是否明顯上漲、是否存在流入股市情況、有何潛在風險及問題等。

對於上述問題，報道引述一位大行支行副行長稱，國慶節前來咨詢和申請消費貸的人數有所增加，但因國慶節假期影響消費貸的審批速度，消費貸的量還沒有明顯起來，但理財贖回有明顯增加。

那麼銀行是否能夠有效監測到消費貸資金用途？一位大行信貸部門人士稱，如果客戶資金只在本行體系內流動，是可以監測到流向的，一旦發現流入樓市、股市或其他違規用途，客戶就構成違約；但如果資金流出了本行，就難以監測了。近年來，有關部門已在推動銀行間打通壁壘，共享信息，但囿於同業競爭等多方面原因，進展相對緩慢。此外，有些一線人員為了完成考核任務，對於消費貸資金使用有時是「睜一隻眼閉一隻眼」的態度。(lc)