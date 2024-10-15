15/10/2024 14:47

港交所：人民幣仍有很大增長空間，為國際投資者提供多元化機會

《經濟通通訊社15日專訊》港交所(00388)行政總裁陳翊庭表示，人民幣在全球跨境支付中的佔比不足5%，在充滿不確定性和波動性的全球經濟中，人民幣國際化程度仍然有很大增長空間，為國際投資者提供重要的多元化投資及管理風險的機會。

陳翊庭在港交所主辦的峰會致詞指出，人民幣國際化正穩步推進，支持人民幣所需的跨境基礎設施和網絡亦不斷改進。港交所作為香港核心的金融市場基礎設施，一直發揮關鍵作用，為國際投資者提供更多選擇和多元化的生態系統，擴大人民幣的使用和應用，並正推進讓國際投資者使用在岸國債作為「互換通」的抵押品。

她指，離岸人民幣債券發行量較2020年增加了1倍以上，人民幣外匯交易國際化的市佔率從不足1%升至7%。作為儲備貨幣，人民幣自2016年以來佔比增加2倍，在全球跨境支付中佔比不足5%。(cl)