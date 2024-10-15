15/10/2024 14:59

許正宇：香港致力創造更多元化生態，提升人民幣全球地位

《經濟通通訊社15日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港是全球領先的離岸人民幣業務中心，亦有最大的離岸人民幣資金池等，香港致力於創造多元化生態系統，以提高人民幣全球地位，在促進人民幣升值的同時，亦為國際投資者敞開大門。作為人民幣交易的金融管道，香港能夠吸引全球資本，創造雙贏。

許正宇在港交所(00388)主辦的峰會上致詞表示，人民幣在全球交易使用比例一直穩步上升。香港致力於創造多元化生態系統，以提高人民幣全球地位，在促進人民幣升值的同時，亦為國際投資者敞開大門，而作為人民幣交易的金融管道，香港能夠吸引全球資本，創造雙贏。



*以金融科技融入定息市場*



他稱，在努力鞏固香港作為領先國際金融中心的同時，亦期望將香港轉變為亞太地區主要的固定金融投資中心。透過「債券通」和「互換通」等，相信可滿足國內外投資者多元化的風險管理需求。而將金融科技解決方案融入定息及貨幣市場，不僅提高效率，還會吸引尋求創新方式參與市場的新一代投資者。(cl)