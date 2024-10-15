15/10/2024 20:04

《再戰明天》英國公布CPI，美國公布進出口物價

《經濟通通訊社15日專訊》英國公布CPI，及美國公布進出口物價，料為周三（16日）市場焦點。



*歐洲央行執委發表講話*



各國重要經濟活動方面，歐盟-海灣合作組織峰會舉行。日本央行審議委員安達誠司講話並召開新聞發布會。本港時間周三晚6:20pm，歐洲央行執委布赫發表講話。

數據方面，周三（16日）2:00pm（本港時間．下同），英國公布9月消費者物價指數，月率升幅料由0.3%收窄至0.1%，年率升幅料由2.2%收窄至1.9%；9月核心消費者物價指數年率升幅料由3.6%收窄至3.4%。4:30pm，英國公布8月房價指數，年率升幅料由2.2%收窄至2.1%。8:30pm，美國公布9月出口物價，月率跌幅料由0.7%收窄至0.4%；9月進口物價月率跌幅料維持於0.3%，年率料維持不變。(wa)