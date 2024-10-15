15/10/2024 11:27
《港元利率》拆息個別發展，一個月期結束三連跌
《經濟通通訊社15日專訊》港元拆息今日個別發展，其中隔夜息回落42基點，報4.75929厘，而與樓按相關的一個月拆息則結束三連跌，報4.4225厘，為10月9日後最高。
反映銀行資金成本的三個月拆息維持4.32774厘。長息方面，六個月期跌至4.17631厘，但一年期回升至4.07631厘。
港元匯價今早在7.7623-7.7671之間上落，最新報7.7665，較前收市價跌0.03%。
金管局昨天通過貼現窗口向銀行投放22.3億港元流動性。資金今日回籠，香港銀行體系總結餘回落至448.09億港元。
人民幣兌美元中間價創近4周新低，加上A股復走軟，拖累港股表現。恒指今早低開46點報21046點後，跌幅一度擴大至360點，低見20732，暫為盤中低位。最新跌309點，報20783。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息維持4.32774厘。長息方面，六個月期跌至4.17631厘，但一年期回升至4.07631厘。
港元匯價今早在7.7623-7.7671之間上落，最新報7.7665，較前收市價跌0.03%。
金管局昨天通過貼現窗口向銀行投放22.3億港元流動性。資金今日回籠，香港銀行體系總結餘回落至448.09億港元。
人民幣兌美元中間價創近4周新低，加上A股復走軟，拖累港股表現。恒指今早低開46點報21046點後，跌幅一度擴大至360點，低見20732，暫為盤中低位。最新跌309點，報20783。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.75929
|-42.166
|一周
|4.6
|+0.821
|兩周
|4.55137
|-0.101
|一個月
|4.4225
|+5.095
|兩個月
|4.32845
|+0.071
|三個月
|4.32774
|-
|六個月
|4.17631
|-0.143
|一年
|4.07631
|+0.071
資料來源：香港銀行公會