15/10/2024 11:27

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.75929 -42.166 一周 4.6 +0.821 兩周 4.55137 -0.101 一個月 4.4225 +5.095 兩個月 4.32845 +0.071 三個月 4.32774 - 六個月 4.17631 -0.143 一年 4.07631 +0.071

《經濟通通訊社15日專訊》港元拆息今日個別發展，其中隔夜息回落42基點，報4.75929厘，而與樓按相關的一個月拆息則結束三連跌，報4.4225厘，為10月9日後最高。反映銀行資金成本的三個月拆息維持4.32774厘。長息方面，六個月期跌至4.17631厘，但一年期回升至4.07631厘。港元匯價今早在7.7623-7.7671之間上落，最新報7.7665，較前收市價跌0.03%。金管局昨天通過貼現窗口向銀行投放22.3億港元流動性。資金今日回籠，香港銀行體系總結餘回落至448.09億港元。人民幣兌美元中間價創近4周新低，加上A股復走軟，拖累港股表現。恒指今早低開46點報21046點後，跌幅一度擴大至360點，低見20732，暫為盤中低位。最新跌309點，報20783。(cl)資料來源：香港銀行公會