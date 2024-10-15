15/10/2024 10:41

【美國減息】巴克萊：實現通脹目標信心增，惟仍憂勞動力市場緊張

《環富通基金頻道15日專訊》巴克萊研究團隊發表關於9月FOMC會議紀要的研究報告指，9月會議紀要顯示，所有FOMC成員一致認為在9月減息是適當選擇。會議紀要強調，「絕大多數成員支持」減息50個基點，儘管這與最新經濟預測摘要中的點陣圖並不一致。點陣圖顯示，近一半的FOMC成員認為今年的減息幅度不應超過75個基點。



*料11月及12月各減息25基點，明年再減息3次*



幾乎所有FOMC成員都表示，對實現2%的通脹目標信心增強。他們認為勞動力市場緊張狀況在近幾個月已進一步緩解，不過他們也指出勞動力市場依然穩固。他們認為「雙重目標」的風險大致得到平衡。

巴克萊維持此前的基準預測，即聯儲局將在11月和12月分別減息25個基點，並在2025年再減息3次，分別在3月、6月和9月，每次幅度為25個基點，在2025年末將利率降至3.5%-3.75%的目標區間。(wa)