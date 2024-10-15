15/10/2024 11:21

【傾力救市】威廉博萊：或推更多財政刺激措施，增中國股市配置

《環富通基金頻道15日專訊》威廉博萊(William Blair)新興市場股票投資組合經理林紅云(Vivian Lin Thurston)發表對中國股市的評論。



*領導層變得更有決心和更具行動力，政策或迅速有效實施*



在國慶黃金周假期前夕，中國政府推出了一系列支持房地產和股票市場的貨幣刺激政策，包括降低存款準備金率、政策利率和按揭利率，以及降低第二套房產的首期付款要求。此外，中國人民銀行還向股市注入近1萬億元人民幣的流動性，以進一步刺激市場。

值得關注的是，國家主席習近平親自出席並主持9月的政治局會議。中國領導層的態度似乎轉為更有決心和更具行動力，來穩定房地產市場、恢復消費者、企業和投資者信心並提振消費，因此未來幾個月或將推出更多財政刺激措施，更重要的是，這些政策可能會得到迅速有效的實施。與此同時，部分一線和二線城市似乎進一步放寬並取消購房限制，並推出消費券等措施，三四線城市則直接向低收入家庭發放補貼。

鑑於國家領導態度的明顯轉變，並可能進一步增加財政支出以刺激經濟，中國股市在黃金周假期前和整個假期期間出現了反彈。然而，國家發改委在假期後在周二(8日)舉行的新聞發布會並無新意，導致市場情緒迅速降溫，市場走勢急轉直下。預計在更多實質財政刺激措施出台之前，市場近期將持續出現大幅波動。



*經濟和企業基本面改善處於早期，選擇性增持優質增長公司*



目前，問題關鍵仍然在於財政政策力度和能否有效實施，這兩者都是穩定房地產市場、恢復消費者信心並改善消費、商業活動和就業的重要因素。雖然黃金周的初步數據顯示，消費和旅遊存在一定程度的改善，但宏觀經濟和企業基本面的實質改善仍處於早期階段。

基於近期發展，威廉博萊已增加對中國市場的配置，有選擇性地增持具有吸引力的優質增長公司。這些公司已顯示出改善盈利的能力，並可能受惠於政府的刺激措施，這涵蓋互聯網、電子商務、旅遊、家電、科技以及特定工業和金融服務等行業。

儘管近期政策轉向積極，仍然對人口老齡化、高負債、房地產市場下滑和地方政府財政壓力等中國經濟的結構性挑戰保持警惕。此外，也密切關注中美關係的持續緊張和地緣政治風險，特別是在即將到來的美國總統大選。將時刻持續關注中國政策和地緣政治發展，並從微觀和宏觀角度重新評估中國股票的風險回報，以調整股票投資策略。(wa)