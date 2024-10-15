15/10/2024 17:05

《神州經脈》存款利率或再降，富豪海外投資收益傳徵稅，股匯挫

《神州經脈》昨日（14日）A股盤後，人行公布金融數據，9月新增貸款遠遜預期，反映居民和企業信貸需求仍疲軟。此外，9月美元計價進出口同比增速紛紛放緩，其中出口同比增幅創下五個月低位，顯示外貿持續高增態勢已難再持續，出口對經濟的貢獻值料逐漸減弱。

A股今日（15日）再陷調整，滬綜指收挫2.5%，報3201.29點，抹消昨日2%升幅，險守三千二關。創業板指更挫逾3.2%，深成指也跌2.5%。滬深兩市成交額與上個交易日相若，錄約1.6萬億元（人民幣．下同），較昨日微減2億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早低開後持續下行，午後更跌穿7.12關口，隨後跌幅收窄，收報7.1147，較上個交易日4時30分收盤價跌352點子，兩連跌，創9月12日以來逾一個月新低，全日在7.0873至7.1223之間波動。離岸人民幣兌美元(CNH)午後亦曾失守7.13關口。今日人民幣兌一美元中間價報7.0830，止兩連升，創9月19日以來近一個月新低，較上個交易日跌107點子，上個交易日報7.0723。



*今日新聞精選*



1. 據《彭博》引述知情人士報道，中國大型國有商業銀行最快本周啟動新一輪人民幣存款利率下調，一年期存款利率至少下調20個基點，更長期限的定期存款利率下調至少25個基點。報道指，此舉有助降低自身負債成本以穩定淨息差水平，維護盈利。



2. 據《彭博》引述知情人士指，中國開始對國內超級富豪的海外投資收益徵稅，稅率或高達20%。知情人士稱，近幾個月中國主要城市的一些富豪被要求自我評估、或者被稅務機關要求開會以評估潛在的應付稅款，包括過去幾年拖欠的款項。一些人可能因逾期繳付受罰，但最終金額可以協商。



3. 廣州市小額貸款行業協會昨發布風險提示，要求會員單位高度關注用戶的借款用途和資金流向，嚴禁小額貸款違規流入股市等領域。有內媒引述小貸行業人士稱，有關提示對小貸公司而言實際操作有不少困難，「銀行都不一定能搞清楚資金流向，何況小貸公司」。另據《新京報》報道，近期網上傳出某股份制銀行對貸款入市的投資者發出提前收回信貸資金的通知，要求相關貸款人在一個月內將所有資金全部還清。



4. 據《中國證券報．中證金牛座》報道，深圳證券交易所近期已向部分券商發出通知，要求他們務必在2024年10月18日(本周五)之前完成股票程序化交易新增帳戶的報告工作，並持續加強程序化交易的監測、監控及篩查，確保達標帳戶得到及時報告。深交所近期對《關於股票程序化交易報告工作有關事項的通知》及其填報說明中規定的應履行報告義務的投資者範圍進行了篩查，發現截至2024年10月11日，有部分券商未按要求報告新增帳戶。



5. 根據安排，首批十隻中證A500ETF今日正式上市。其中，摩根資產管理、華泰柏瑞基金、富國基金、招商基金、泰康基金旗下中證A500ETF於上交所上市，嘉實基金、銀華基金、國泰基金、南方基金、景順長城基金旗下產品則於深交所上市。資料顯示，這十隻中證A500ETF全部為20億元頂格募集，意味著200億元的增量資金到來。



6. 中歐雙方就歐盟電動汽車反補貼案開展了20餘天的磋商，商務部昨介紹雙方還未達成解決方案，已邀請歐方團隊來華繼續下一階段磋商。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟希望在電動汽車關稅問題上與中國公平競爭，正在與中方就價格承諾或在歐洲投資等機制進行談判，以尋求解決方案。比亞迪高層早前接受外媒採訪時表示，為應對關稅上漲，比亞迪表示公司幾乎所有的電動車都會在匈牙利生產，就供應鏈而言，將最大限度向歐洲供應商購買。



7. 京東「雙11」昨晚8點開啟，京東港澳台業務負責人Ken Yeung（楊肯）在傳媒溝通會上表示，港、澳地區首日銷售額按年升逾3倍；相關地區第三季業績按季亦錄高速增長，而且港、澳地區客單價普遍高於299元人民幣，屬偏中、高水平。另外，京東物流香港快遞業務負責人馬偉表示，最快自10月23日起，夥香港郵政推出「自取」業務，用戶使用京東快遞從內地寄送快遞至香港，可選擇在香港119間本地郵政局及162間智郵站提取。



8. 據《路透》報道，世界鉑金投資協會（WPIC）亞太區主管鄧偉斌周一在美國邁阿密舉行的倫敦金銀市場協會（LBMA）年會上表示，廣州期貨交易所預計將於2025年第一季度在中國推出首份鉑金和鈀金期貨合約。這些合約將成為中國國內首個鉑金和鈀金價格對沖機制，協會希望對沖將有助於重振鉑金首飾的需求。報道指，廣州期貨交易所未予置評。(sl)