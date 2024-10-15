15/10/2024 08:58

【數據解讀】大新金融：中國9月進出口雙雙放緩反映內需乏力

《經濟通通訊社15日專訊》海關總署昨日公布的數據顯示，以美元計，內地9月進出口同比增長1.5%，其中出口和進口分別增長2.4%和0.3%，增速分別放緩6.3和0.2個百分點，實現貿易順差817.1億美元。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，9月進出口雙雙放緩，反映內需表現乏力；歐美等國對華加強貿易限制，加上不少成熟經濟體的製造業有下行壓力，為內地出口製造業帶來不確定性；而內地製造業持續放緩，除了反映外部需求有轉弱趨勢，亦同時影響內地對原材料的進口需求。

從出口商品來看，9月汽車相關出口增長放緩，或反映車廠趕在額外關稅實施前加快交付的出口活動接近尾聲，加上高新技術產品出口亦由升轉跌，是導致出口增速放緩的部分原因。

他表示，近日內地推出重磅措施刺激經濟，或有望逐步穩定內需；而出口商或會尋求加快開拓新興市場，以紓緩歐美等國對華實施貿易限制的影響。(lc)