15/10/2024 08:47

【傾力救市】國有大行傳就回購增持再貸款徵求意見，月底料有細則

《經濟通通訊社15日專訊》據《財聯社》報道，某國有超大型銀行已於近日在系統內部下發「上市公司及大股東回購增持和戰略投資股票的貸款產品」的徵求意見稿。

據了解，徵求意見稿中，該貸款產品面向的融資主體包括上市公司及其持股5%以上的大股東，並符合該行內部評級要求且不存在重大償債風險及重大擔保、訴訟、仲裁等事項，貸款年限1至3年，年利率不低於2.25%；相關內部細則預計最快將於本月底前出台。

據悉，目前已有多家上市公司及股東方諮詢或有意向申報這一貸款產品。

另據業內人士介紹，已有股份行就回購增持再貸款所購買股份的標的上市公司，設置了人民幣50億元人民幣市值以上的門檻。(ry)