15/10/2024 09:17

【傾力救市】富國：中國消費情緒低迷，股市續漲或又是「空歡喜」

《經濟通通訊社15日專訊》富國銀行投資研究所(Wells Fargo Investment Institute)策略師Sameer Samana發表報告稱，對中國股市反彈的持續性持懷疑態度，原因是中國消費者情緒低迷。

報告認為，這可能又是一場「空歡喜」，原因包括消費者可能需要一段時間來恢復受房地產拖累的資產負債表、人口下降、監管持續存在不確定性、政府債務水平高企，以及全球貿易保護主義加劇。

此外，即將到來的美國大選可能也是一個負面催化因素，因為民主、共和兩黨都傾向於對中國採取強硬立場，新一屆政府的首要舉措可能包括提高關稅和推出更嚴格的技術轉讓規定。

報告建議投資者趁近期反彈之機，削減對中國和新興市場股票的敞口；相反，在美國大選潛在造成波動之際，投資者應該關注能源、通信服務、金融、工業和材料等板塊的美國大型股以尋找潛在機會。(jy)